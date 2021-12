WhatsApp expérimente les paiements en cryptomonnaie

Avec le portefeuille Novi, la messagerie instantanée WhatsApp expérimente l'envoi et la réception d'argent en cryptomonnaie.

Pour un nombre limité d'utilisateurs aux États-Unis, l'application de messagerie WhatsApp permet désormais d'envoyer et recevoir de l'argent en utilisant le portefeuille numérique Novi. Les paiements se font avec le Pax Dollar (USDP) qui est une cryptomonnaie de type stablecoin. Sur Novi, 1 USDP est égal à 1 dollar US.

Ce test fait suite au programme pilote introduit pour Novi en octobre aux États-Unis et au Guatemala. Les utilisateurs concernés au Guatemala n'ont toutefois pas accès à la nouvelle fonctionnalité pour les paiements de WhatsApp. Ils doivent utiliser l'application Novi autonome.

" L'utilisation de Novi ne modifie pas la confidentialité des messages personnels et appels WhatsApp, qui sont toujours chiffrés de bout en bout ", souligne Stephane Kasriel, le responsable de Novi chez la division fintech de Meta. Il ajoute qu'envoyer et recevoir de l'argent en utilisant Novi sur WhatsApp sera aussi simple que l'envoi d'un message, et sans frais.

Sur le départ, David Marcus, le responsable de F2 (Facebook Financial) pour les solutions de paiement et services financiers de Meta, avait évoqué le déploiement de Novi pour Facebook, Instagram et donc WhatsApp.

" Nous offrirons des paiements gratuits de personne à personne en utilisant Novi. Une fois que nous aurons une base solide de clients, nous proposerons des paiements moins chers aux commerçants et feront des bénéfices sur les services aux commerçants. "