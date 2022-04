WhatsApp ajoute les Communautés pour les groupes

WhatsApp dit vouloir se focaliser sur les groupes ayant besoin de s'organiser au quotidien et introduit à cet effet une fonctionnalité Communautés.

Dans le giron du groupe Meta (Facebook, Messenger et Instagram), l'application de messagerie WhatsApp déploie une fonctionnalité baptisée Communautés. Via un nouvel onglet, elle est d'abord introduite auprès d'un petit nombre de groupes avant une disponibilité à plus grande échelle.

Avec Communautés, le service explique vouloir s'adresser en particulier aux écoles, associations locales ou organisations à but non lucratif qui " comptent désormais sur WhatsApp pour communiquer en toute sécurité et s'organiser. "

Pour le partage d'annonces et d'informations, ainsi que des discussions dans de plus petits groupes dédiés à des centres d'intérêt spécifiques, les communautés WhatsApp vont permettre de " rassembler différents groupes au sein d'une même structure. "

Parmi les exemples mis en avant, il y a celui d'une communauté dédiée à l'école avec un groupe pour chaque classe, un groupe pour les activités périscolaires et un groupe pour l'organisation des activités. Les administrateurs auront à leur disposition différents outils pour notamment envoyer des messages d'annonce à tous les membres d'une communauté, contrôler les groupes pouvant être ajoutés à une communauté.

Des nouveautés à venir pour les groupes

WhatsApp souligne que les communautés seront privées et avec des messages échangés qui profiteront du chiffrement de bout en bout. Le transfert des contenus ne pourra en outre se faire que dans le cadre d'un groupe à la fois.

Tous les détails pour les Communautés ne sont pas encore dévoilés, sachant que cette fonctionnalité continuera d'engranger des améliorations au cours de cette année et qu'il n'est pour le moment pas question d'une monétisation.

Dans le même temps, WhatsApp annonce - et officialise - des évolutions pour les groupes avec l'arrivée des réactions sous la forme d'emojis, l'envoi de fichiers d'une taille maximale de 2 Go dans les discussions, jusqu'à 32 personnes pour les appels vocaux, la possibilité pour les administrateurs de groupe de supprimer les messages inappropriés ou problématiques pour tous les membres de la discussion.