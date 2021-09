WhatsApp abandonne de vieux smartphones en novembre

Comme c'est le cas de temps en temps, l'application de messagerie WhatsApp communique une nouvelle date butoir pour la fin de la prise en charge d'anciens smartphones. Elle tombe le 1er novembre prochain.

" À partir du 1er novembre 2021, WhatsApp ne prendra plus en charge les smartphones Android fonctionnant avec Android 4.0.4 et versions antérieures. Veuillez passer à un appareil pris en charge ou sauvegarder votre historique des discussions avant cette date ", peut-on lire dans la FAQ de WhatsApp.

Plus globalement, WhatsApp recommande d'utiliser des smartphones avec Android 4.1 et versions supérieures, iPhone avec iOS 10 et versions supérieures, certains téléphones mobiles basiques avec KaiOS 2.5.1 et versions supérieures.

Dans un autre registre, rappelons par ailleurs qu'à partir du 27 septembre prochain, Google n'autorisera plus la connexion à un compte Google pour des appareils Android 2.3.7 ou versions antérieures.