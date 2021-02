Whatsapp : l'identification biométrique prochainement obligatoire pour les versions Web et Desktop

La messagerie Whatsapp est actuellement au coeur d'une polémique depuis l'annonce de la mise en place de ses nouvelles conditions générales d'utilisation. Pour rappel, la messagerie obligera prochainement les utilisateurs à accepter de partager leurs données personnelles avec la maison mère, Facebook, sans quoi ils ne pourront plus accéder au service.

Face à la polémique, Whatsapp a repoussé la mise en place de ses CGU de quelques mois mais le mal est fait : la progression de l'appli a été stoppée nette, et certains concurrents comme Signal ont récupéré presque 50 millions d'utilisateurs en quelques semaines.

Mais Whatsapp n'est pas au bout de sa peine puisque la messagerie a indiqué qu'il serait prochainement question de renforcer la sécurité des comptes en imposant l'identification biométrique à chaque connexion à sa version Web ou desktop.

Jusqu'ici, pour se connecter à la version Web ou Dekstop du service, il fallait s'identifier en dégainant son smartphone et en scannant un QR Code pour valider l'association des comptes et l'identité de l'utilisateur. Prochainement, une étape supplémentaire viendra se greffer à la procédure avec une identification par empreintes digitales ou via reconnaissance faciale pour certifier un peu plus de son identité.