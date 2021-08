WhatsApp : une application native pour iPad se précise

Avec le support multi-device, WhatsApp a bel et bien l'intention de proposer une application native pour iPad.

Au mois de juin dernier, le responsable de WhatsApp Will Cathcart et le patron de Facebook Mark Zuckerberg avaient confirmé à WABetaInfo l'arrivée du support multi-device (ou multi-appareils) pour le service de messagerie.

Pour la première fois et sans sacrifice du chiffrement de bout en bout, il sera possible d'utiliser WhatsApp sur le smartphone et jusqu'à quatre autres appareils simultanément qui ne sont pas des smartphones. Les appareils compagnons associés pourront être utilisés sans nécessité de garder le smartphone connecté.

En juillet, une bêta limitée a laissé entrevoir le support multi-device avec une nouvelle version de WhatsApp pour le Web, Desktop et Portal.

WABetaInfo note que WhatsApp travaille sur le multi-device en version 2.0 et qu'il sera possible d'associer un compte à un iPad. Un point souligné est qu'il est question d'une application native pour iPad qui fonctionnera de manière indépendante.

Crédits : WABetaInfo

" Si vous avez la version bêta de WhatsApp pour iOS, vous aurez automatiquement la version iPad à l'avenir ", écrit WABetaInfo en ajoutant qu'il est également prévu la prise en charge du multi-device pour Android avec des tablettes.