Un compte WhatsApp pourra être utilisé sur quatre appareils simultanément

Le support multi-device arrive bel et bien pour WhatsApp. Le service de messagerie va également proposer des nouveautés pour la disparition des contenus et messages.

Pour le service de messagerie WhatsApp, il sera prochainement possible de se connecter avec un même compte sur jusqu'à quatre appareils simultanément. Ce support multi-device est une rumeur au long cours. Son arrivée a été confirmée à WABetaInfo qui s'est entretenu avec le responsable de WhatsApp Will Cathcart et le patron de Facebook Mark Zuckerberg.

La prise en charge du mode multi-device devrait faire une apparition en bêta publique dans WhatsApp d'ici deux mois et il serait en outre propice à un support de WhatsApp sur iPad. Un dernier point qui n'a toutefois été que simplement évoqué.

WABetaInfo a également glané d'autres informations sur de nouvelles fonctionnalités à venir, dont View Once qui permettra aux utilisateurs de WhatsApp d'envoyer du contenu qui disparaîtra après consultation par le destinataire.

La fonctionnalité des messages éphémères pour la suppression des messages au bout d'un certain laps de temps sera en outre étendue avec un nouveau mode éphémère global pour une application aux messages dans tous les fils de discussion.

Le calendrier pour ces nouveautés n'est pas précisé. Dans l'échange avec WABetaInfo, Mark Zuckerberg a en tout cas - évidemment - souligné qu'il n'est pas question de compromettre le chiffrement de bout en bout, notamment avec la fonctionnalité multi-device.