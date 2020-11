Whatsapp : les messages éphémères sont là

Facebook continue de faire évoluer Whatsapp et dote désormais la messagerie des messages éphémères.

Whatsapp se dote enfin de la fonctionnalité de messages temporaires : des messages que l'on envoie à des contacts et qui disparaissent automatiquement au bout de 7 jours.

La messagerie relance ainsi une idée assez populaire il y a quelques années notamment sur Snapchat qui permettait de supprimer automatiquement des messages après lecture, sans possibilité d'y accéder à nouveau. Mais dans le même temps, la messagerie publie un guide assez long pour faire prendre conscience aux utilisateurs que cette option implique malgré tout de bien réfléchir au contenu envoyé.

La durée des 7 jours avant effacement automatique des messages est fixe : on ne peut pas faire varier cette durée. Si l'idée de base est de permettre aux usagers de donner un caractère plus "léger et privé" à leurs discussions, Whatsapp met en garde les utilisateurs quant à l'utilisation de l'option, notamment pour le partage de données sensibles ou les sextos.

Ainsi, les captures d'écran sont toujours possibles pour faire durer les messages et contenus au-delà des 7 jours prévus, et le contenu même des échanges peut être copié/collé. WHatsapp anticipe ainsi toutes les critiques possibles autour de son option, qui doit donc plus spécialement éviter d'encombrer les historiques des utilisateurs avec du contenu peu important.