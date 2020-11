Whatsapp va enfin permettre de mieux gérer l'espace de stockage et les fichiers échangés

Facebook a annoncé qu'une mise à jour prochaine de Whatsapp allait être déployée à l'international. L'application devrait ainsi enfin proposer des fonctionnalités de gestion des fichiers et de l'espace accordé au service.

En clair, il devrait être possible de mieux organiser les photos, GIF, vidéos et autres fichiers échangés avec les utilisateurs de la messagerie. Des contenus qui ne sont pas forcément téléchargés sur l'appareil de l'utilisateur, mais qui exploitent une mémoire jusqu'ici inaccessible pour se rendre disponibles au sein des conversations.

Jusqu'ici, on pouvait nettoyer une partie seulement des fichiers stockés par l'application... Avec la mise à jour, le nettoyage et l'organisation seront plus poussés et similaires à ce que l'on peut retrouver sur PC par exemple. Il sera également possible de filtrer les fichiers pour les classer par poids, type ou date... Une bonne nouvelle pour les accrocs au service.