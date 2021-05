Whatsapp renonce à imposer ses nouvelles CGU

Face à la gronde des utilisateurs et un exode qui se poursuit, Whatsapp change à nouveau ses CGU pour tenter de limiter la casse.

Les CGU de Whatsapp présentées comme "problématiques" sont entrées en vigueur le 15 mai dernier. Rappelons que le point de discorde se situait sur l'obligation pour les utilisateurs d'accorder le partage de données personnelles avec Facebook, la maison mère de WHatsapp, sans quoi les fonctionnalités de l'application seraient progressivement restreintes.

En Italie comme en Allemagne, la justice a déjà été saisie en insistant sur le fait que ces CGU allaient à l'encontre du RGPD.

Face à la gronde qui ne s'essouffle pas chez les utilisateurs, Whatsapp a de nouveau retourné sa veste et indique qu'après avoir eu des discussions avec les diverses autorités et experts en protection de la vie privée, il n'était plus question de limiter les fonctionnalités aux utilisateurs ayant refusé les CGU du 15 mai dernier.

À la place, Whatsapp prévoit de rappeler régulièrement aux utilisateurs la nécessité de valider les nouvelles CGU, qu'ils pourront de nouveau refuser.