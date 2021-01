Whatsapp : partagez vos données personnelles avec Facebook ou quittez le service

Si vous êtes un utilisateur de Whatsapp, il faudra prochainement accepter de nouvelles conditions générales d'utilisation impliquant un partage des données personnelles avec Facebook sous peine de ne plus pouvoir accéder au service.

Le partage d'informations personnelles et de collecte croisée de données entre les différents services de Facebook va devenir officiel. Lourdement critiqué pour échanger des données personnelles des utilisateurs entre ses différents services alors même que les usagers ne les utilisent pas tous, Facebook a finalement trouvé une parade pour s'éviter les procès : inscrire dans ses conditions générales d'utilisation que le partage est obligatoire, et l'imposer ainsi de force à ses utilisateurs.

C'est la messagerie Whatsapp qui se lancera la première : la mise à jour de la politique de confidentialité de l'application entrera en vigueur à compter du 8 février prochain, et quiconque ne l'accepte pas sera laissé à la porte.

Il ne sera ainsi plus possible de s'opposer à ce que Whatsapp partage les données collectées auprès des utilisateurs vers sa maison mère Facebook. Une option permettait jusqu'ici d'empêcher le partage, mais elle disparaitra prochainement.

Whatsapp et Facebook expliquent que ce partage est nécessaire pour "proposer de meilleures suggestions personnalisées"...

Longtemps considéré comme un service ultra sécurisé, WhatsApp devient progressivement une messagerie comme les autres. Pas certain ainsi que ce partage de données vers l'extérieur entame la confiance des utilisateurs. Il faut avouer que depuis le rachat de la messagerie par Facebook, le parc d'utilisateurs de l'application a changé et les usagers à la recherche d'une solution sécurisée et confidentielle se sont tournés depuis longtemps vers d'autres messageries moins invasives.