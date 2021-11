Whatsapp PC se passe désormais du smartphone

La messagerie Whatsapp s'émancipe du smartphone et s'installe plus sérieusement sur PC dans une version qui devient autonome.

Whatsapp évolue un peu plus et devient plus autonome dans sa version PC : il n'est désormais plus nécessaire de disposer d'un smartphone pour se connecter.

Si vous utilisiez Whatsapp sur PC par le passé, il fallait penser à conserver son smartphone à côté de soi pour valider la connexion de façon régulière. Sans le couplage du smartphone disposant du compte Whatsapp avec le PC sur lequel on souhaitait transférer les discussions, impossible de profiter de la messagerie.

L'application PC se présentait ainsi comme une coquille vide ne servant que d'interface au service définitivement ancré sur mobile.

Mais les choses changent et Whatsapp devient plus autonome sur PC. Désormais, il n'est plus nécessaire de valider la connexion depuis son smartphone. Il faudra bien lier un compte sur smartphone à un ordinateur, mais cela ne se produira qu'une fois.

Pour l'instant, l'option n'est proposée que dans la dernière bêta de l'application et Whatsapp prévient que toutes les fonctionnalités ne sont pas encore optimisées.