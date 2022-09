Whatsapp abandonne de nouveaux smartphones le mois prochain

À compter du mois prochain, une nouvelle liste de smartphones ne sera plus compatible avec l'application Whatsapp

L'application Whatsapp, propriété de Facebook, s'est récemment mise à jour et a mis sur la touche une petite sélection de smartphones. La situation se renouvellera le mois prochain avec de nouvelles références qui ne pourront tout simplement plus accéder à la messagerie.

Globalement, à compter du 24 octobre prochain, Whatsapp ne sera plus disponible sur les iPhones équipés d'iOS 10 et iOS 11. Les utilisateurs qui disposent d'un appareil sous cette version d'OS sont contactés par Whatsapp qui les prévient qu'il faudra prochainement faire évoluer leur OS sans quoi les services de la messagerie ne seront plus accessibles.

Whatsapp explique que les nouvelles fonctionnalités jugées essentielles au service nécessitent des bibliothèques logicielles qui ne sont pas disponibles dans les versions d'iOS antérieures à iOS 12.

Tout n'est toutefois pas perdu pour les utilisateurs ne souhaitant pas investir dans un nouvel appareil. Ils pourront se tourner vers GB WhatsApp, une version non officielle de l'application qui prend en charge les anciens smartphones tout en apportant des fonctionnalités inédites.