Whatsapp quitte les anciennes versions d'Android

WhatsApp vient de confirmer que son service ne sera plus accessible à certains smartphones après le 1er février 2020. L'application de messagerie très populaire pourrait ainsi se voir amputée d'une petite partie de ses utilisateurs.

Le service quitte ainsi l'ensemble des smartphones opérant sous Android 2.3.7 Gingerbread et antérieur, soit des smartphones qui datent d'avant 2011 et qui ne représentent plus qu'une infime partie du parc d'utilisateurs tant de smartphones que de Whatsapp.

Sur ces terminaux, il ne sera plus possible d'ouvrir un nouveau compte ni même de revérifier un compte existant. La seule option pour continuer à utiliser Whatsapp sera de changer de terminal ou de le faire évoluer (dans la mesure du possible) vers une version plus récente d'Android.

Notons que Whatsapp en profitera également pour quitter les anciennes versions d'iOS ainsi que Windows Phone mais ce, dès le 31 décembre 2019.