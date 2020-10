Whatsapp : la reconnaissance faciale arrive sur Android

Dans le cadre d'une mise à jour récemment diffusée auprès des bêta testeurs : Whatsapp propose enfin l'identification des utilisateurs via la reconnaissance faciale.

L'application Whatsapp sur Android vient de profiter d'une nouvelle mise à jour accessible aux utilisateurs du programme de bêta test. Au menu de cette mise à jour, deux évolutions majeures.

La première évolution de l'application concerne la possibilité pour les utilisateurs de s'identifier à la messagerie via leur visage. Absente de l'application sous Android, la reconnaissance faciale permet ainsi une authentification supplémentaire et plus facile d'accès pour les utilisateurs.

Sur iOS, l'option était déjà proposée via FaceID, mais les utilisateurs de smartphones Android n'accédaient pas à cette option.

Autre évolution : la possibilité pour un utilisateur de rejoindre un appel de groupe qu'il aurait raté. Si l'on vous appelle pour une conférence de groupe et que vous ne pouvez immédiatement répondre, vous aurez la possibilité de rejoindre le groupe tant qu'il est actif, via un bouton dédié.

Ces options sont déployées dans la version 2.20.203.3 de l'application proposée en bêta, une adoption plus large devrait s'imposer avant la fin de l'année.