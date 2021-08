WhatsApp : le transfert des discussions entre Android et iOS

Ce sera d'abord une exclusivité avec des smartphones de Samsung. WhatsApp va permettre le transfert de l'historique des discussions entre Android et iOS.

Selon WhatsApp, ce serait l'une des fonctionnalités les plus demandées par les utilisateurs depuis des années. La messagerie chiffrée va faciliter le transfert sécurisé de l'historique des discussions d'un système d'exploitation mobile à un autre.

Un transfert d'un iPhone vers un smartphone Android a déjà fait l'objet d'une rumeur. Elle a été confirmée à l'occasion de la présentation des smartphones Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3, et les smartphones de Samsung avec Android 10 ou plus seront les premiers à pouvoir en profiter.

D'autres smartphones Android (non-Samsung) s'ajouteront ultérieurement à la liste, mais sans précision pour le moment concernant une disponibilité globale. En outre, un transfert d'un smartphone Android vers un iPhone sera aussi possible.

Pour le moment, TechCrunch explique que les utilisateurs de WhatsApp doivent connecter leur ancien et nouvel appareil via un câble USB-C vers Lightning, puis lancer l'application Smart Switch de Samsung. Pas de transfert via Internet.

Sur Android, WhatsApp permet de sauvegarder l'historique des discussions sur Google Drive. Sur iPhone, c'est une sauvegarde sur iCloud. Une restauration de l'historique des discussions ne peut se faire que pour des smartphones avec le même système d'exploitation.