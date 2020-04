Whatsapp : on pourra prochainement utiliser un même compte sur plusieurs appareils en même temps

Whatsapp a beau être une des applications de messagerie les plus populaires au monde, quelques fonctionnalités basiques manquent toujours à l'appel.

Ainsi, il n'est toujours pas possible de profiter d'un même compte Whatsapp sur deux appareils différents. Dans le meilleur des cas, il est possible d'utiliser un même compte sur un smartphone et sur la version Web du service, mais cela limite grandement l'intérêt.

Cette fonctionnalité est pourtant actuellement en test au sein de la dernière bêta de l'application. Il devient ainsi possible d'utiliser un compte sur plusieurs appareils et une notification est renvoyée à l'utilisateur lorsque son numéro de téléphone est ajouté sur une autre plateforme. Au passage, la clé de chiffrement est modifiée pour des raisons de sécurité.

On pouvait déjà faire passer son compte d'un smartphone à l'autre, mais pas d'utiliser un même compte en même temps sur plusieurs appareils.

L'arrivée de cette fonction demandée par les utilisateurs est donc bien sentie, mais elle devrait se heurter au principe même de Whatsapp, puisque les messages sont stockés non pas sur des serveurs, mais directement sur les smartphones. De fait, il ne sera pas possible de récupérer les historiques de conversations d'un appareil à l'autre si les comptes n'ont pas été activés sur tous les appareils lors de la discussion.