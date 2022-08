WIKO : la marque d'origine française développe une nouvelle gamme de smartphones avec les T10 et T50

WIKO est une entreprise fondée en 2011 en France. Depuis, elle s’est développée en Europe et a pour objectif de devenir une marque d’électronique grand public mondiale. Elle propose des produits affichant un design esthétique et technologique afin de séduire une population jeune. WIKO aspire à une utilisation simple, élégante et décontractée.

WIKO a commencé à développer des smartphones avec une équipe de designers passionnés, de développeurs perfectionnistes et d’experts produits. Ses téléphones ont trouvé écho chez les jeunes grâce à une esthétique française chic et une technologie innovante.

Aujourd’hui 98 % des jeunes possèdent un smartphone. L’entreprise WIKO a donc développé la série T s’adressant aux jeunes de 18 à 28 ans qui aiment s’amuser et qui aspirent à une indépendance. Ces modèles affichent une qualité supérieure et une élégance pour se démarquer des smartphones aux designs traditionnels.

Parlons maintenant de deux smartphones WIKO et d'écouteurs qui profitent d’une belle réduction sur AliExpress.

Commençons avec le WIKO T10 qui est doté d’un écran de 6,5" avec une définition de 1600 x 720 pixels. Il intègre le SoC Cortex A53 avec 2 Go de RAM et 64 Go d’espace de stockage. Au niveau de la photo, le smartphone profite d’une caméra principale de 13 MP et d’une caméra frontale de 5 MP. Pour finir, il est équipé d’une batterie de 5000 mAh offrant plus de 30 heures d’appel.

Sur AliExpress, le smartphone WIKO T10 est au prix réduit de 108 € en activant le coupon et en utilisant le code PDR10. La livraison est gratuite.



Passons au WIKO T50 qui affiche un écran de 6,6" avec une définition de 2400 x 1080 pixels, nous notons aussi la présence du SoC A75 avec 6 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage. Côté photographie, il intègre un triple capteur de 64, 2 et 8 MP et un capteur à selfies de 16 MP. Pour la batterie, elle dispose d’une capacité de 4000 mAh offrant 16 heures de vidéo.

Le smartphone WIKO T50 est au prix réduit de 189 € en activant le coupon et en utilisant le code PDR25. La livraison est gratuite.



Finissons avec leurs écouteurs, les WIKO Buds 10 qui profitent également d’une belle réduction.

Ils sont dotés de drivers dynamiques de 12 mm avec un design très confortable pour vos oreilles. Ils profitent de la technologie de réduction de bruits pour les appels, mais aussi de la technologie Bluetooth 5.2. La batterie des écouteurs permet d’écouter votre musique pendant une trentaine d’heures (6 heures par écouteurs). Pour finir, elle possède la certification IPX4 qui indique une résistance à l’eau.

Sur AliExpress, les écouteurs WIKO Buds 10 sont au prix réduit de 26 € avec la livraison gratuite.



