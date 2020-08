William English, co-inventeur de la souris nous a quitté

C'est un acteur important de l'informatique qui nous a quittés à l'âge de 91 ans : William English est décédé 57 ans après avoir inventé (avec Douglas Englebart) un dispositif de pointage qui s'est imposé comme un standard : la souris.

En 1963, les deux hommes mettent au point un périphérique qui vise à faciliter la prise en main des outils informatiques. Présentée en 1968 lors de la conférence "The Mother of All Demos", elle séduit rapidement les marques du serveur et c'est en 1973 qu'un premier ordinateur équipé d'une souris voit le jour : le Xerox Alto.

La toute première souris de l'histoire dispose de 3 boutons et est associée à un logiciel lui permettant de naviguer plus facilement au sein d'une interface graphique. La facilité de prise en main va par la suite révolutionner tous les OS et logiciels qui vont s'adapter pour prendre en charge le périphérique... On passe ainsi des interfaces structurées accessibles uniquement au clavier à des interfaces bien plus souples et graphiques.

Par la suite, les PC portables profitent de l'invention pour l'adapter sous la forme de touchpad : le travail mobile devient ainsi plus agréable et gagne en efficacité... Au fil des années, la souris a cherché à se réinventer, mais le concept reste toujours le même.

De nos jours, le périphérique reste une base essentielle de l'informatique moderne, même si les interfaces tactiles ont tendance à s'imposer sur les dispositifs mobiles.