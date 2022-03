Windows 10 : une autre version bientôt à oublier

Dans le cycle de vie des versions de Windows 10, une prochaine échéance important est pour la version 20H2 dont le support prendra fin le 10 mai 2022.

Après cette date, Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro Education et Windows 10 Pro for Workstations en version 20H2 ne recevront plus de mises à jour de sécurité.

La version 20H2 de Windows 10 a été publiée en octobre 2020. Selon AdDuplex, sa part d'utilisation est loin d'être négligeable avec fin février un taux de presque 18 % sur les ordinateurs équipés de Windows 10 et Windows 11.

Windows Update veille au grain

Reste qu'avant la date butoir avec la fin de service, Windows Update va œuvrer pour forcer des mises à jour de fonctionnalité sur notamment les appareils grand public concernés, et en l'occurrence avec la mise à jour Windows 10 version 21H2.

À noter que pour Windows 10 for Enterprise, Education et IoT Enterprise en version 20H2, la fin de service est pour le 9 mai 2023. Pour ces mêmes éditions en version 1909 datant de novembre 2019, ce sera par contre une fin de service le 10 mai prochain.