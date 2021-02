Windows 10 : Microsoft annonce la version 21H1

C'était un secret de Polichinelle, d'autant plus après la récente publication d'un billet de blog sur Microsoft Tech Community et pour le Windows Hardware Compatibility Program. Toutefois, Microsoft communique désormais de manière plus officielle sur la prochaine mise à jour 21H1 de Windows 10.

Le déploiement d'une préversion débute pour les Windows Insiders dans le canal Bêta et pour ceux qui désirent procéder à une installation en sollicitant une recherche. Les quelques nouveautés seront ultérieurement proposées avec des builds Windows Insider Preview.

Pour une disponibilité auprès du commun des utilisateurs en version stable, Microsoft ne donne pas de date précise, si ce n'est le premier semestre de cette année. Rappelons que pour la nomenclature 21H1 choisie, 21 fait référence à 2021 et H1 à la première moitié de l'année (first half).

Surtout pour les administrateurs IT

La version 21H1 de Windows 10 est annoncée avec des améliorations de sécurité, d'accès à distance et de qualité. Microsoft met en avant le support multicaméra pour Windows Hello (authentification biométrique). Avec un ordinateur portable par exemple, il sera possible d'utiliser une caméra Windows Hello externe, en plus de la caméra intégrée.

Des améliorations de performances concerneront Windows Defender Application Guard et notamment pour l'ouverture de documents, ainsi que pour le client de stratégie de groupe (GPSVC) avec des filtres WMI (Windows Management Instrumentation).

A priori, rien de très sexy pour l'utilisateur final et la confirmation d'une mise à jour mineure. Pour des utilisateurs avec une version 2004 ou 20H2 de Windows 10, l'installation de la version 21H1 sera rapide et à la manière d'une mise à jour mensuelle. C'est déjà un point appréciable…