Windows 10 : Microsoft déploie la mise à jour de novembre 2021 (21H2)

Microsoft officialise le début de la disponibilité de Windows 10 November 2021 Update. Cette mise à jour de novembre 2021 pour Windows 10 (ou version 21H2) est annoncée centrée sur la productivité, la gestion et la sécurité.

Dans les faits, il y a peu de nouveautés à attendre avec cette mise à jour de fonctionnalité dont l'installation se fera à la manière d'une mise à jour mensuelle cumulative depuis Windows 10 en version 2004 ou plus. Une installation qui sera donc rapide.

Microsoft met en avant le support de H2E (Hash-to-Element) pour le protocole WPA3 (Wi-Fi Protected Access) et la sécurisation des réseaux Wi-Fi. H2E est une méthode pour l'authentification SAE (Simultaneous Authentication Of Equals) lors de l'échange de la clé de chiffrement, afin de renforcer la protection face à des attaques par canal auxiliaire.

Des améliorations concernent l'authentification Windows Hello for Business avec le support de modèles de déploiement sans mot de passe simplifiés pour les entreprises, le support de l'accélération matérielle du GPU dans Windows Subsystem for Linux et en particulier pour des traitements de machine learning.

Diverses mises à jour de sécurité touchent Windows AI Platform, Windows App Platform et Frameworks, Windows Apps, Windows Cryptography, Windows Fundamentals, Windows Input et Composition, Windows Kernel, Windows Media, Windows Office Media, Windows Virtualization.

Windows 10 21H2, voire Windows 11

Le déploiement de la version 21H2 de Windows 10 se fait de façon progressive au cours des prochaines semaines. Cela commence par des appareils éligibles à partir de la version 2004 de Windows 10 avec l'appui sur le bouton de recherche des mises à jour dans les paramètres de Windows Update.

Le cas échéant, ils pourront aussi se voir proposer une option pour passer à Windows 11. Rappelons que le support de Windows 10 est prévu jusqu'en octobre 2025.