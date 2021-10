Windows 10 : Microsoft finalise la version 21H2 pour novembre

L'heure est à Windows 11 pour Microsoft, mais Windows 10 aura bel et bien droit à une mise à jour automnale. Une version 21H2 qui est dite mise à jour de novembre 2021. Le groupe de Redmond se prépare au déploiement en annonçant la disponibilité d'une build 19044.1288 qui est proposée dans le canal Release Preview pour les Windows Insiders.

Cette build devrait être la build finale pour Windows 10 version 21H1. Hormis une recherche manuelle via Windows Update, une image ISO est également disponible au téléchargement (toujours pour les Windows Insiders).

Une mise à jour mineure

Pour la version 21H1 de Windows 10, Microsoft a mis en avant le support de H2E (Hash-to-Element) pour le protocole WPA3 (Wi-Fi Protected Access) et la sécurisation des réseaux Wi-Fi. H2E est une méthode pour l'authentification SAE (Simultaneous Authentication Of Equals) lors de l'échange de la clé de chiffrement, pour renforcer la protection face à des attaques par canal auxiliaire.

Des améliorations concernent l'authentification Windows Hello for Business avec le support de modèles de déploiement sans mot de passe simplifiés pour les entreprises, le support de l'accélération matérielle du GPU dans Windows Subsystem for Linux.

Preparing the Windows 10 November 2021 Update for Release https://t.co/0XQucrfc8N pic.twitter.com/33SDFH77q9 — Windows Insider (@windowsinsider) October 21, 2021

Avant que Microsoft ne dévoile Windows 11, il semblait acquis que la version 21H2 de Windows 10 allait bénéficier de tout le travail autour du projet Sun Valley avec un rajeunissement de l'interface. Il n'en sera donc rien…

Windows 10 doit néanmoins aussi profiter de l'arrivée prochaine du nouveau Microsoft Store. Ce devrait être le seul lot de consolation par rapport à Windows 11 et avec un support de Microsoft jusqu'en octobre 2025.