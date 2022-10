Windows 10 a aussi droit à sa mise à jour 2022

La version 22H2 pour Windows 11 est disponible depuis le mois dernier et certaines nouveautés en retard - comme l'Explorateur de fichiers avec des onglets - sont désormais aussi proposées pour la compléter. Microsoft n'a pas tout à fait oublié Windows 10 pour autant.

Le support de Windows 10 prendra fin en octobre 2025. En attendant, ce système d'exploitation bénéficiera d'une mise à jour " majeure " par an, de la même manière que Windows 11. Microsoft vient ainsi de donner le coup d'envoi pour la version 22H2 de Windows 10.

Pour les ordinateurs éligibles, et notamment ceux dans l'incapacité de procéder à une mise à niveau vers Windows 11 ou si non souhaité, la diffusion se fait via Windows Update. Pour le moment, c'est dans le cadre d'une recherche manuelle des mises à jour. Le cas échéant, l'installation s'opère rapidement et de la même façon qu'une mise à jour mensuelle.

Microsoft est flou sur Windows 10 22H2

Microsoft entretient le mystère autour de cette mise à jour 2022 pour Windows 10. Un billet de blog du groupe fait mention d'un " nombre limité de nouvelles fonctionnalités. "

Dans le même temps, la version 22H2 est présentée comme une mise à jour axée sur " l'amélioration de la qualité de l'expérience globale de Windows dans les domaines de fonctionnalités existants comme la qualité, la productivité et la sécurité. "

La formulation est alambiquée et les notes de versions sont… vides. Le signe qu'il ne faut sans doute tout simplement plus attendre une réelle nouveauté dans Windows 10. À voir si cela se confirmera avec Windows 10 23H2, puis Windows 10 24H2 en 2023 et 2024.