Windows 11 : Microsoft déploie la grosse mise à jour 2022 ! Quoi de neuf ?

Lancé en octobre 2021, le système d'exploitation Windows 11 a droit à sa première mise à jour majeure. Elle est introduite en tant que Windows 11 2022 Update ou simplement mise à jour 2022 de Windows 11 (alias 22H2). Son déploiement débute à l'échelle mondiale.

Pour Windows 11, Microsoft a décidé d'adopter un rythme d'une grosse mise à jour par an et non plus deux comme cela avait été le cas avec Windows 10. Pour autant et grâce à divers des mécanismes de mise à jour, de nouvelles fonctionnalités sont susceptibles d'arriver plus fréquemment, en plus de la mise à jour annuelle.

Les onglets pour l'Explorateur de fichiers en octobre

Il faudra ainsi attendre le mois d'octobre prochain pour voir débarquer la très attendue prise en charge native des onglets dans l'Explorateur de fichiers, avec également une nouvelle page d'accueil pour l'accès rapide aux fichiers récents et favoris, l'intégration avec OneDrive.

La barre des tâches facilitera l'accès à toutes les applications et des actions seront suggérées avec la copie de numéros de téléphone, dates et autres. C'est aussi en octobre qu'une mise à jour de l'application Photos proposera une nouvelle interface de gestion des photos, la sauvegarde simplifiée des photos dans OneDrive.

Du mieux pour l'interface et la barre des tâches

Avec Windows 11 2022 Update, des changements au niveau de l'interface sont au programme. Le menu Démarrer gagne en possibilités de personnalisation, permet de créer des dossiers et les épingler en y glissant des applications. C'est globalement le retour du glisser-déposer dans la barre des tâches. La recherche est en outre promise plus rapide et plus pertinente.

Le mode sombre a été amélioré, notamment avec un support pour le Gestionnaire des tâches qui profite d'une nouvelle interface. Pour l'ancrage des fenêtres, Snap Layouts offre de nouvelles dispositions et permet d'afficher plusieurs onglets de navigation de Microsoft Edge. La taille d'écran est prise en compte, en plus d'une amélioration pour la navigation tactile.

Pour le fameux travail hybride

Des améliorations concernent les outils Focus et Do Not Disturb pour aider à la concentration. Un nouveau bouton dans le panneau des notifications permet de réduire ces dernières au silence, et pour créer une session de concentration d'une durée déterminée avec la désactivation des badges dans la barre des tâches. Focus est par ailleurs intégré à l'application Horloge et rappelle de faire des pauses.

Depuis son apparition, Windows 11 a mis en avant Microsoft Teams et va désormais plus loin. Pour les appels vidéo, la mise à jour 2022 introduit de nouveaux effets audio et de caméra sous la houlette de Windows Studio et de l'IA. Voice Focus filtre les bruits de fond, Background Blur floute l'arrière-plan, Eye Contact corrige l'orientation du regard, Automatic Framing agit pour que la caméra suive les mouvements de l'utilisateur.

Le jeu en mode fenêtré amélioré

Pour la création et l'édition vidéo, l'application Clipchamp est proposée par défaut dans le cadre de la mise à jour, avec des modèles et effets supplémentaires.

Pour jouer, des optimisations concernent les jeux en mode fenêtré et au niveau des performances en vue d'améliorer la latence, ainsi que les fonctionnalités Auto HDR et Variable Refresh Rate sur les jeux. Auparavant, c'était seulement en mode plein écran. Par ailleurs, une nouvelle version de la Xbox Gamer Bar facilite la navigation avec la manette entre les jeux lancés et les launchers.

Sécurité et accessibilité

Concernant les améliorations de sécurité et notamment pour les entreprises, la fonctionnalité Smart App Control a été pensée pour bloquer les applications ne provenant pas d'une source de confiance ou non signées, empêcher le lancement d'attaques par script ou l'exécution de macros malveillantes. Microsoft indique que Smart App Control s'appuie sur la même IA utilisée dans Windows Defender Application Control, et peut " prédire la sécurité d'une application en temps réel avant qu'elle ne soit exécutée sur l'appareil. " À souligner cependant que Smart App Control nécessite une nouvelle installation (clean install).

Dans le cadre de la mise à jour 2022 de Windows 11, Microsoft insiste aussi sur l'accessibilité avec la génération automatique des sous-titres depuis n'importe quel contenu audio (à l'échelle du système et pas seulement d'une application comme Microsoft Teams). C'est toutefois uniquement pour l'anglais dans un premier temps, tout comme l'accès vocal en préversion pour le contrôle de l'ordinateur ou la rédaction de texte, et des voix plus naturelles pour la lecture d'écran et la navigation sur le Web.

Les applications Android débarquent

À noter également que la préversion de l'Amazon Appstore dans le Microsoft Store est désormais ouverte au monde entier. Ce sont plus de 20 000 applications et jeux Android qui sont disponibles sur le appareils Windows 11 compatibles. En rappelant que c'est évidemment sans les services Google Play.

Le déploiement de Windows 11 2022 Update concerne les ordinateurs Windows 11 et Windows 10 éligibles. Comme d'habitude, il s'agit d'un déploiement progressif qui montera en charge sur la base des retours. Pour les appareils exécutant déjà Windows 11, il sera possible de solliciter la mise à jour dans Windows Update en vérifiant les mises à jour.