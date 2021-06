Du calme… Actualités et champs d'intérêt se désactive facilement

La fonctionnalité News and Interests s'immisce massivement dans la barre des tâches de Windows 10. Une gêne pour certains qui est toutefois facilement désactivable.

Assimilable à une sorte de widget, la fonctionnalité News and Interests (Actualités et champs d'intérêt) a plus amplement été déployée sur Windows 10 à la suite des dernières mises à jour diffusées par Microsoft dans le cadre de l'Update Tuesday de juin.

À droite dans la barre de tâches, il est ainsi proposé l'accès à la météo locale et à un fil d'actualités avec possibilité de personnalisation selon des centres d'intérêt. La pertinence des contenus affichés tient en outre compte des J'aime et autres interactions.

Comme précédemment évoqué, cette fonctionnalité demeure optionnelle et sa désactivation est simple. Le cas échéant, il suffit de se rendre dans le menu contextuel de la barre des tâches (clic droit) et de choisir de désactiver. D'autres réglages sont possibles.

Hormis l'aspect pratique apporté en matière d'actualités, Actualités et champs d'intérêt semble essentiellement être un moyen pour Microsoft d'aiguiller vers Microsoft Edge et du contenu provenant de MSN avec son corollaire de publicités Bing.