Windows 10 : un bug qui menace la santé des SSD

La dernière mise à jour de Windows 10 n'a pas été livrée sans bug, mais en marge des habituels crash ou autres problèmes plus agaçants qu'autre chose, voilà que cette mise à jour représente un risque pour le matériel, notamment les espaces de stockage SSD.

Il s'agit d'un problème repéré dans l'outil "Défragmenter et optimiser les lecteurs" : un bug empêche ainsi le système d'exploitation d'enregistrer le fait qu'il a récemment défragmenté le stockage du PC... Ce qui fait que l'outil devrait ainsi lancer une défragmentation à chaque redémarrage.

Or, la défragmentation n'est pas un acte anodin sur les SSD : elle n'est pas nécessaire aussi souvent que sur les HDD traditionnels, et la durée de vie des SSD est estimée par cycles : plus les données bougent sur les SSD, plus cela "entame" leur capital santé..

Informé du problème Microsoft annonce déjà qu'un correctif est en cours de déploiement auprès des Insiders. Dans l'attente d'une diffusion à large échelle, il est conseillé de désactiver la défragmentation automatique des disques.