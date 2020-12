Windows 10 : Cortana pour trouver des fichiers à la voix

Microsoft expérimente l'ajout d'une skill File à Cortana. Pour trouver et ouvrir des fichiers par le biais de commandes vocales.

Avec son assistante virtuelle Cortana, Microsoft a fait une croix sur une solution concurrente d'Alexa d'Amazon, de Google Assistant ou de Siri d'Apple. Le groupe de Redmond se concentre désormais sur une assistante personnelle de productivité.

Dans le cadre d'une préversion de Windows 10 (build 20270) diffusée pour les Windows Insiders, Microsoft déploie une nouvelle skill pour Cortana. Via des commandes vocales, elle permet à Cortana de trouver et ouvrir des fichiers.

Microsoft indique que les utilisateurs qui se connectent avec un compte professionnel peuvent chercher des fichiers dans OneDrive for Business et SharePoint, en plus des fichiers enregistrés en local sur le PC.

Hey Cortana, trouve mes fichiers récents

Pour les utilisateurs avec un compte du type outlook.com ou hotmail.com, la recherche de Cortana se cantonnera aux seuls fichiers présents en local sur le PC. Quoi qu'il en soit, une telle skill est pour le moment uniquement disponible en anglais pour les utilisateurs aux États-Unis.

Microsoft détaille des possibilités de recherche vocale en indiquant seulement une partie du nom d'un fichier, l'auteur d'un fichier, des fichiers récents, des types de fichiers en particulier. Par exemple, pour trouver des fichiers PDF récents.



À la suite de son évolution vers la productivité, Cortana a perdu des capacités comme le contrôle de la musique, la gestion des appareils connectés ou les skills de tiers telle la possibilité de se connecter à des services tiers. Les applications Cortana sur Android et iOS ont en outre été abandonnées.