Windows 10 : un énigmatique pack pour les nouvelles fonctionnalités

Avec la build 19536 de la préversion de Windows 10 pour les Windows Insiders, il a été repéré dans les paramètres et les informations système (spécifications de Windows), une référence à une expérience Windows Feature Experience Pack.

Cet énigmatique pack est également catalogué dans le Microsoft Store. Toutefois, il n'y a pas d'effet pour le moment et rien ne précise son utilité, sans même la publication d'une information un tantinet explicite à son sujet.



Parmi les spéculations, le fait que Microsoft pourrait commencer à fournir certaines fonctionnalités (et mises à jour) via une application et avec une distinction par rapport aux mises à jour majeures du système d'exploitation.

Cette possibilité serait en lien avec le projet de Microsoft de séparer les mises à jour Windows Core OS (un socle universel pour Windows sur les appareils) et les mises à jour Windows shell, à savoir pour tout ce qui touche à l'interface utilisateur graphique et avec des éléments comme le Bureau, la barre des tâches, le menu Démarrer, la présentation de applications...

Pour l'heure, ce Windows Feature Experience Pack garde sa part de mystère.