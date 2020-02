Windows 10 : Microsoft n'aime pas les comptes locaux

Avec Windows 10, Microsoft a toujours largement encouragé les utilisateurs à avoir recours à un compte Microsoft plutôt qu'un compte local.

Pour s'en convaincre, il suffit d'aller dans les paramètres des comptes et d'opter pour une bascule ou connexion avec un compte local. Un message un tantinet dissuasif apparaît alors pour prévenir que Windows fonctionne mieux lors d'une connexion avec Microsoft.

" Si vous basculez vers un compte local, vous ne verrez pas vos paramètres personnalisés sur tous vos appareils et vous serez peut-être invité à vous connecter à nouveau pour pouvoir accéder aux informations associées à votre compte ", peut-on actuellement lire.

Cet aspect de synchronisation des paramètres et données est en effet à prendre en considération. Quoi qu'il en soit, il avait été repéré aux États-Unis un test avec une nouvelle installation de Windows 10 faisant que l'option du compte local n'apparaissait plus lors de la procédure.

Ce test a semble-t-il voyagé et a notamment été constaté par des utilisateurs en Allemagne. Il est probable que d'autres pays seront concernés.

Bien évidemment, il demeure possible après la nouvelle installation avec un compte Microsoft de se rendre ultérieurement dans les paramètres des comptes pour basculer sur un compte local. Une autre possibilité est de déconnecter d'Internet l'appareil lors de la procédure d'installation et au moment de la création du compte utilisateur. L'option du compte local est alors plus facile à trouver.