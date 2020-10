Windows 10 : la liste des bugs connus de l'october update

Il semble que les phases de bêta test de Wiindows ne suffisent plus à la marque pour déployer des mises à jour majeures dénuées de problèmes. La mise à jour d'octobre a ainsi été déployée sur Windows 10 avec quelques problèmes connus déjà répertoriés par Microsoft et qui peuvent être corrigés manuellement ou le sera via des patchs prochainement diffusés.

La mise à jour Windows 10 20H2 connait ainsi quelques problèmes au niveau de la gestion des pilotes audio Conexant de Synaptics. Certains utilisateurs rapportent ainsi des écrans bleus après une installation de pilotes qui se stoppe inopinément.

C'est principalement le pilote Conexant ISST Audio ou Conexant HDAudio Driver ainsi que les fichiers uci64aXXX.dll (version a96 à a213) qui posent problème lorsque la version installée est antérieure à la V 7.231.3.0. Microsoft recommande ainsi de surveiller la disponibilité de drivers plus récents auprès du fabricant.

Toujours du côté des pilotes, rappelons que Windows 10 se montre de plus en plus strict avec les pilotes non signés ou livrés sans certificat valable : des problèmes d'installation ou de stabilité sont donc parfois à prévoir, là encore Microsoft botte en touche et renvoie les utilisateurs vers les éditeurs logiciels.

Enfin dernier souci majeur reconnu par Microsoft : celui présent au niveau de la saisie de texte en Japonais et en Chinois. Dans certains cas, il serait tout simplement impossible de taper du texte. Pour résoudre le problème, Microsoft recommande d'activer le mode de compatibilité depuis les paramètres de Windows 10.