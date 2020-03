Windows 10 et menu Démarrer : les tuiles dynamiques ne disparaissent pas (encore)

Lors d'un échange sur Mixer avec les Windows Insiders, Microsoft a présenté une vision de la direction prise et explorée avec le design du menu Démarrer de Windows 10 (à 47' dans la vidéo). En tenant compte de la mise à jour des nouvelles icônes, le but recherché est une unification visuelle du menu Démarrer.

Si les vignettes dynamiques ou Live Tiles (tuiles dynamiques) sont a priori absentes, il n'en est rien pour l'instant. Elles sont seulement désactivées.



" Les Live Tiles ne vont pas disparaître. Nous n'avons rien annoncé de tel ", a déclaré Brandon LeBlanc de l'équipe Windows Insider Program de Microsoft. " Ceux qui apprécient leur Live Tiles pourront continuer à les utiliser. "

Les rumeurs sur la fin des vignettes dynamiques avec le menu Démarrer sont multiples et insistantes. Il faut dire que les développeurs ne semblent plus y porter un réel intérêt.

Selon The Verge, une décision finale pour le sort réservé aux tuiles dynamiques pourrait être prise en fonction des retours et commentaires concernant Windows 10X - pour les appareils dual-screen - qui fait l'impasse dessus et introduit un nouveau type de menu Démarrer.



Avec Windows 10X, le menu Démarrer est plus proche d'un lanceur d'applications et avec des similitudes par rapport à l'état de l'art sur mobile. Il permet d'épingler des applications, propose une liste de documents récents, un champ de recherche (applications, documents, contenu web…)