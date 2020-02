Windows 10X : quatre innovations et des mises à jour en moins de 90 secondes

Après la préversion d'un kit de développement pour Surface Duo (fonctionnant sous Android), c'est comme attendu une préversion d'un SDK pour Windows 10X et Surface Neo (ou d'autres appareils de partenaires) que Microsoft met à disposition.

Un émulateur et des outils vont ainsi permettre aux développeurs de commencer à développer et tester leurs applications pour Windows 10X qui est présenté comme une version spéciale de Windows 10 se destinant aux appareils dual-screen.



Lors d'une conférence Microsoft 365 Developer Day, le groupe de Redmond a souligné quatre innovations principales pour Windows 10X, à commencer par des mises à jour rapides. Il est ainsi fait référence à la mise à jour du système d'exploitation et pour un appareil, avec la promesse d'une application en moins de 90 secondes lorsqu'un redémarrage est nécessaire.

Pour y parvenir, le système d'exploitation, les pilotes et les applications de Windows 10X sont tous séparés. Il y a une distinction claire entre toutes les données impliquées.



Selon Microsoft, Windows 10X met en pratique une politique de sécurisation par défaut. L'ensemble du système d'exploitation est en " lecture seule " pour les applications qui peuvent seulement interagir avec Windows 10X par le biais d'un jeu d'API spécifiques. Il n'y a plus d'accès au registre ou le besoin de le bidouiller pour de l'optimisation. C'est en outre la fin des nettoyeurs de registre...

Avec Windows 10X, Microsoft clame des performances durables dans le temps. Un appareil sous Windows 10X devrait ainsi fonctionner comme au premier jour et pour toute sa durée de vie. Des appareils avec Windows 10X préinstallé seront en outre équipés de nouveaux processeurs Lakefield d'Intel. Des cœurs petits et gros œuvreront de manière asymétrique, ce qui permettra une meilleure gestion de l'énergie et pour réserver en fonction les cœurs les plus puissants à certaines applications.



En matière d'applications justement, Windows 10X prendra en charge les applications Win32, UWP (Universal Windows Platform) et PWA (Progressive Web App). Elles pourront être installées depuis n'importe où, en plus du Microsoft Store. Microsoft parle d'une confiance et d'une réputation pour le code, sachant que toutes les applications s'exécutent dans un conteneur.

Avec cette forme d'isolation, il n'y aura pas de risque d'écrasement des données entre les applications ou pour les fichiers système. Le conteneur pour les applications Win32 permettra d'exécuter les applications existantes (32-bit ou 64-bit) et indépendamment de la manière dont elles ont été packagées.



Microsoft a précisé que ce conteneur s'appuie sur la même technologie que celle utilisée avec le sous-système de Windows pour Linux. Il y aura néanmoins quelques limitations.