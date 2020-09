Windows 10 : Microsoft tente d'expliquer pourquoi on ne peut pas désinstaller certaines applications

Avec la dernière mise à jour majeure de Windows 10, il devient plus complexe, voire impossible de désinstaller certaines applications. Microsoft est ainsi pointée du doigt pour faire du forcing en imposant ses applications qui occupent ainsi de l'espace disque sans aucune raison.

Parmi ces applications, on retrouve sans grande surprise Microsoft Edge, mais aussi d'autres logiciels peu utilisés comme "Votre Téléphone", "Film et TV" et d'autres applications signées Microsoft... Du moins il est impossible de désinstaller ces applications depuis le panneau de configuration, la désinstallation est possible, mais elle nécessite de passer par des lignes de commandes qui ne sont pas franchement accessibles au plus grand nombre.

Microsoft a communiqué sur le sujet et explique que Microsoft Edge est le navigateur Web recommandé par Microsoft et le navigateur Web par défaut de Windows, il est considéré comme une composante essentielle de l'OS et ne peut donc pas être désinstallé.

Pour ce qui est des autres applications concernées, on explique que les logiciels sont profondément ancrés dans Windows et qu'il est impossible de s'en séparer via une désinstallation. Dans tous les cas, Microsoft fait en sorte que Windows 10 soit dépendant de ses autres applications pour justifier leur présence et s'éviter des procès... C'est donc là la nouvelle parade et stratégie du groupe qui continue donc à tenter d'imposer ses logiciels par la force.