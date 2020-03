Windows 10 : Microsoft revendique le milliard d'appareils actifs

Ce chiffre était officieux. Il a été annoncé de manière officielle en début de semaine par Microsoft qui revendique avoir franchi la barre du milliard d'appareils actifs pour Windows 10 dans le monde.

" Windows 10 atteint un milliard d'utilisateurs dans 200 pays et s'adresse désormais à une personne sur sept sur la planète ", écrit Microsoft six mois après avoir annoncé 900 millions d'appareils Windows 10 actifs.

Ce milliard comprend les PC, ordinateurs portables, appareils Surface, consoles Xbox One ou encore les casques HoloLens qui exécutent le système d'exploitation de Microsoft.

Le milliard d'appareils actifs était initialement un objectif dans les trois ans après le lancement de Windows 10 en 2015. L'échec de Windows 10 Mobile a contrarié cet objectif trop ambitieux qui avait été abandonné à court terme.

" Windows 10 est désormais le seul système d'exploitation à compter plus de 80 000 modèles et configurations de différents ordinateurs portables et 2-en-1 issus de plus de 1 000 fabricants différents ", souligne Microsoft.

Il est probable que la fin de support de Windows 7 a aidé à atteindre un peu plus vite le milliard d'appareils actifs pour Windows 10.