Windows 10 : la dernière mise à jour entraîne bugs et écrans bleus

Microsoft a diffusé la mise à jour KB4532695 à destination de Windows 10 le 28 janvier dernier, mais si vous ne l'avez pas encore installé, vous devriez sans doute patienter un peu.

La mise à jour est facultative et heureusement, puis qu'elle entraine de nombreux bugs chez les utilisateurs. Si nombre d'utilisateurs n'ont rien remarqué de spécial avec cette mise à jour, d'autres vivent un véritable enfer depuis son installation.

Parmi les bugs les plus souvent rapportés on note l'impossibilité de redémarrer son PC, des problèmes dans la gestion du son et même dans l'affichage sous Windows ou pire encore : l'apparition aléatoire de l'écran bleu de la mort (BSOD Blue Screen of Death).

Microsoft n'a pas encore communiqué sur le sujet, mais on espère qu'un correctif sera déployé rapidement.