Windows 10 : plantages, bugs, écrans bleus, la dernière mise à jour pose problème

Sans grande surprise (malheureusement) la dernière mise à jour de Windows 10 entraine son lot de pannes et bugs.

La mise à jour KB4551762 à destination de Windows 10 déployée le 12 mars dernier n'est pas sans poser plusieurs problèmes aux utilisateurs.

Le patch devait initialement corriger une faille de sécurité importante localisée dans le système de Microsoft (Microsoft Message Block 3.1.1), mais elle apporte un nouveau lot de problèmes pour certains utilisateurs.

Un nombre grandissant d'utilisateurs rapporte ainsi des écrans noirs, l'impossibilité de procéder à des mises à jour, des applications inutilisables et plus globalement de lourds ralentissements du système et l'apparition d'écrans bleus de la mort (BSOD).

La bonne nouvelle, c'est que la désinstallation de la mise à jour en question corrige l'ensemble des problèmes rencontrés. Une solution qui n'était pas toujours valable avec les précédentes mises à jour problématiques de Microsoft.

Cette nouvelle salve de problèmes est une étape de plus dans un processus de mise à jour de Windows 10 qui devient toujours plus complexe : depuis plusieurs mois, chaque mise à jour de Microsoft apporte plus de problèmes qu'elle n'en résout.