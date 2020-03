Windows 10 : le confinement fait grimper l'utilisation de vieilles versions

D'après le dernier rapport d'AdDuplex, la part d'utilisation de la version 1909 de Windows 10 est de 28,2 %. Il s'agit de la dernière version stable en date de Windows 10 qui fait donc tourner plus d'un quart des PC équipés de ce système d'exploitation.

AdDuplex est une régie publicitaire spécialisée dans les applications et jeux du Microsoft Store. Les chiffres du 25 mars 2020 proviennent d'un échantillon de plus de 100 000 ordinateurs avec Windows 10. Les données ont été recueillies via près de 5 000 applications exécutant le SDK d'AdDuplex.

Sur un mois, la part d'utilisation de la version 1903 de Windows 10 - qui demeure la plus représentée - baisse à 50,7 %. Si la part d'utilisation de la version 1809 (11,4 %) diminue également, la surprise est une progression pour les vieilles versions. Surtout la version 1803, mais aussi la version 1709 et même les versions antérieures.

Même si l'ampleur du phénomène n'est pas énorme, AdDuplex établit un lien avec des mesures de confinement prises pour lutter contre la propagation du Covid-19 et le fait que des personnes utilisent des PC inhabituels qui n'ont pas été mis à jour.

Il ne faudrait pas que cela finisse par poser un risque de sécurité informatique… Récemment, Microsoft a revendiqué le cap du milliard d'appareils actifs fonctionnant avec Windows 10.

N.B. : la version 1909 signifie par exemple un code finalisé en septembre 2019.