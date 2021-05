Windows 10 : une nouvelle version en fin de vie aujourd'hui

La fin de service pour la version 1909 de Windows 10 dans ses éditions Famille et Pro est aujourd'hui. Un dernier Update Tuesday et ce sera terminé.

Avec les éditions Famille et Pro, ainsi que toutes les éditions de Windows Server, ce 11 mai 2021 marque la date de fin de vie pour la version 1909 de Windows 10. Après d'ultimes mises à jour de sécurité voire de qualité dans la soirée (deuxième mardi du mois oblige), ce sera terminé pour les appareils concernés.

Pour la fin de vie - ou fin de service - des éditions Éducation et Entreprise de la version 1909 de Windows 10, la date butoir est dans un an. Elle a été fixée au 10 mai 2022. Par contre, la maintenance des versions 1803 et 1809 de Windows 10 Éducation et Entreprise prend fin aujourd'hui.

Pour les dates fin de support et de maintenance, le calendrier initial de Microsoft avait été quelque peu chamboulé en raison de la crise sanitaire du coronavirus. En avril 2020 et pour éviter du stress supplémentaire à ses clients, Microsoft avait décidé d'étendre le support, notamment pour la version 1803 avec les éditions Éducation et Entreprise.

D'après les derniers chiffres de AdDuplex au 26 avril, la version 1909 de Windows 10 est présente sur 11,1 % des PC équipés de ce système d'exploitation. Comme Microsoft a officialisé le cap des 1,3 milliard d'appareils Windows 10 actifs par mois (pas uniquement des PC), c'est un taux qui est loin d'être négligeable.

Hasard du calendrier, Microsoft a levé la semaine dernière les ultimes blocages qui empêchaient la mise à niveau pour les versions 2004 et 20H2 de Windows 10 à cause de bugs.