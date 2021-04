Microsoft : Windows 10 sur 1,3 milliard d'appareils actifs

À l'occasion de la publication des résultats du troisième trimestre de son exercice 2021 décalé et clos le 31 mars, Microsoft révèle que le système d'exploitation Windows 10 est désormais sur 1,3 milliard d'appareils actifs.

Pour Windows 10, le cap du milliard d'appareils actifs avait été officialisé par Microsoft en mars 2020, sachant que c'était initialement un objectif dans les trois ans après la sortie de Windows 10 en 2015. L'échec de Windows 10 Mobile avait rebattu les cartes.

Afin d'atteindre le milliard d'appareils actifs dans le monde l'année dernière, Windows 10 avait notamment profité de la fin de support du populaire Windows 7. La hausse à 1,3 milliard est pour sa part largement imputée au contexte de la pandémie de coronavirus avec la croissance des ventes de PC pour le télétravail.

" Les gens se tournent plus que jamais vers les PC Windows pour rester connectés, productifs et sécurisés. Windows 10 compte désormais plus de 1,3 milliard d'appareils actifs par mois ", déclare Satya Nadella. Le patron de Microsoft ajoute par ailleurs que Microsoft 365 Consumer (Microsoft 365 pour le grand public) a dépassé pour la première fois les 50 millions d'abonnés.

Des résultats au beau fixe

Le groupe de Redmond réalise un chiffre d'affaires trimestriel de 41,7 milliards de dollars en progression de 19 % sur un an. Le bénéfice net atteint 15,5 milliards de dollars (+44 %).

La division " Intelligent Cloud " (produits serveurs et services cloud, Azure…) enregistre un chiffre d'affaires de 15,1 milliards de dollars (+23 % sur un an). La division " Productivité et entreprise " (Office 365 et Office, Microsoft 365, LinkedIn, Microsoft Dynamics…) atteint 13,6 milliards de dollars (+15 %).

Pour la division " Informatique plus personnelle " (Windows, Microsoft Surface, Xbox, Search…), c'est un chiffre d'affaires de 13 milliards de dollars (+19 % sur un an). Les ventes trimestrielles pour les appareils Surface ont progressé de 12 % sur un an à 1,5 milliard de dollars.

Concernant le gaming, les revenus ont progressé de 50 %. Microsoft ne dévoile pas les chiffres pour les ventes de la Xbox, si ce n'est une hausse de 232 % sur un an. Sans surprise en tenant compte de la sortie de la Xbox Series X et S.