Windows 10 : Microsoft corrige le problème de redémarrages intempestifs

Windows 10 souffre d'un nouveau bug depuis le passage à la mise à jour d'octobre 2020 : un nombre grandissant d'utilisateurs évoque ainsi des redémarrages aléatoires ainsi que la perte des mots de passe enregistrés au sein du système.

Le problème de redémarrage forcé au sein de la version 20H2 avait déjà été rapporté au cours du mois de novembre dernier et Microsoft identifiait deux fonctionnalités à la source du problème : Local Security Authority Process et MMC.

Les redémarrages ne peuvent être esquivés par les utilisateurs, et peuvent ainsi entrainer une perte du travail non enregistré. Une fenêtre apparait quelques secondes avant le redémarrage pour prévenir l'utilisateur, il est donc conseillé de procéder à une sauvegarde le plus vite possible.

Microsoft déploie actuellement un correctif visant à en finir avec le problème, correctif qui s'attaque également à la perte des mots de passe du système après un redémarrage.