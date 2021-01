Windows 10 : Microsoft ajoute un fil d'actualité et météo dans la barre des tâches

Dans le cadre d'une nouvelle préversion de Windows 10 (build 21286 ; canal Dev pour les Windows Insiders), Microsoft introduit du changement pour la fameuse barre des tâches qui intègre un flux de contenu dynamique.

En particulier, un fil d'actualité et pour de l'information météo à la manière d'un widget. Le test sera d'abord disponible pour des Windows Insiders aux États-Unis, Canada, Royaume-Uni, Australie et en Inde.



Le contenu proposé est personnalisable et censé être adapté à l'utilisateur qui peut signaler s'il apprécie ou pas un type de contenu. Une mécanique que l'on retrouve avec l'application Microsoft News.

" Au lieu de passer d'une application à l'autre ou de votre PC à votre smartphone pour rester au courant de l'actualité et de vos centres d'intérêt, jetez un coup d'œil à votre flux directement depuis la barre des tâches, à tout moment de la journée. "

Microsoft souligne plus de 4 500 sources pour le contenu et cite par exemple The New York Times, BBC et The Verge, en plus de cartes météorologiques en direct. La forme est susceptible d'évoluer, mais elle reprend pour le moment la présentation sous forme de vignettes déjà connue avec le Menu Démarrer.

En option et avec Microsoft Edge

Une telle fonctionnalité nécessite le navigateur Microsoft Edge (base Chromium) qui sera donc exploité pour la lecture après un clic sur un lien et ce avec son lecteur immersif. Elle s'appuie du reste sur les paramètres de Microsoft Edge pour la confidentialité. En outre, elle peut être désactivée.

Il n'est pas clair si ce changement pour la barre des tâches entre dans le cadre du rajeunissement visuel à venir pour Windows 10 avec le projet au nom de code Sun Valley. On se souviendra en tout cas que les intégrations dans la barre des tâches n'ont pas toujours été heureuses, comme par exemple avec My People (pour épingler des contacts).

Parmi d'autres nouveautés avec la build 21286, la gestion des espaces de stockage - dont la création d'un pool - depuis l'application Paramètres, de nouvelles commandes pour l'outil DiskUsage, la possibilité d'exécuter des commandes Linux au démarrage de WSL (Windows Subsystem for Linux (WSL) avec une distribution.