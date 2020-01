Surface Duo : Microsoft propose un SDK pour les développeurs

Microsoft a dévoilé fin 2019 ses appareils Surface Duo et Surface Neo qui formalisent sa vision d'une utilisation dual-screen et avec une commercialisation prévue pour la fin de cette année. Comme attendu pour ce début d'année 2020, les développeurs sont plus amplement mis dans la boucle afin de proposer des applications idoines.

Pour Surface Duo, Microsoft annonce la disponibilité d'une documentation et d'un SDK (kit de développement). Pour le moment en préversion, son utilisation nécessite Android Studio et l'Android Emulator sur ordinateur. Pas de surprise dans la mesure où Surface Duo va fonctionner avec une version spéciale d'Android… mais c'était une surprise lorsque cet appareil a été dévoilé.



Avec une image en préversion de Surface Duo intégrée dans Android Studio, l'émulateur Android va simuler les gestuelles, la charnière à 360° et autres pour imiter le comportement voulu entre les deux écrans. Divers ajouts de fonctionnalités auront lieu au fil du temps. Le SDK comprend des API Java natives pour le support dual-screen du Surface Duo.

In context - this feels even more magical. pic.twitter.com/8yLLoioE1K — Jonas Daehnert (@PhoneDesigner) 22 janvier 2020

Le 11 février, c'est une préversion d'un SDK pour Windows 10X et le Surface Neo qui sera mise à disposition sur Windows 10 (Windows Insiders). Ce SDK comprendra des API Windows natives et un émulateur (Hyper-V) prendra en charge à la fois des applications UWP (Universal Windows Platform) et Win32. Microsoft fait aussi mention de nouveaux standards web et des Progressive Web Apps.



Pour Microsoft, une application occupe par défaut un seul écran. Les utilisateurs de Surface Duo ou de Surface Neo peuvent étendre l'application sur les deux écrans. Divers cas d'usage sont envisagés, comme les deux écrans en tant que zone d'affichage étendue, deux pages d'un document affichées en même temps, le second écran en tant que compagnon, un affichage double…



Lors du CES 2020, Lenovo a présenté un ordinateur portable à écran OLED pliable ThinkPad X1 Fold dont la sortie est prévue pour mi-2020. D'abord avec Windows 10 Pro, il profitera ultérieurement de Windows 10X.