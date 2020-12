Windows 10X avec le support du mode Modern Standby

Le système d'exploitation Windows 10X devrait être lancé par Microsoft au cours du premier semestre 2021. Cette version spéciale de Windows 10 a pour la première fois été entrevue en octobre 2019 avec la présentation de Surface Neo. Depuis, les plans de Microsoft ont quelque peu changé.



Windows 10X fera ainsi ses débuts non plus sur un appareil à double écran, mais sur des appareils de fabricants avec un seul écran, en visant en priorité les domaines de l'éducation et de l'entreprise. Des débuts qui se feront en tirant parti du cloud, et en faisant l'impasse sur le support des applications Win32.

Repérée par Windows Latest, une documentation de Microsoft évoque la disponibilité du mode Modern Standby pour Windows 10X. Cela tombe bien, une telle fonctionnalité de veille moderne peut être pleinement exploitée avec la plupart des applications UWP et PWA du Microsoft Store.

Instant-on sur des ordinateurs portables Windows 10X ?

Le mode Modern Standby est une évolution du mode Connected Standby de Windows 8.1 pour permettre à un appareil d'être dans un état de faible consommation d'énergie et rester à jour lorsqu'une connexion à Internet est disponible. Il autorise une activité en arrière-plan, comme avec des applications.

Avec du matériel idoine, il est possible d'envisager une expérience du type instant-on (reprise rapide d'activité) à la manière d'un smartphone. Le mode Modern Standy peut déjà se retrouver sur certaines machines Windows 10. L'arrivée de Windows 10X pourrait davantage le démocratiser sur des ordinateurs portables.