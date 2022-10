Windows 11 22H2 : ces problèmes sont de retour

Depuis le 20 septembre dernier, Microsoft a donné le coup d'envoi du déploiement de la première mise à jour annuelle de Windows 11. Cette mise à jour 2022 de Windows 11 (alias 22H2) ne fait pas le plein du côté de certaines nouveautés attendues. La prise en charge native des onglets dans l'Explorateur de fichiers arrivera par exemple dans le courant de ce mois d'octobre.

Windows 11 22H2 est néanmoins une grosse mise à jour pour laquelle il existe des problèmes de compatibilité et autres pouvant faire obstacle. C'est le cas avec un problème pour des imprimantes, ce qui n'est du reste pas une première en la matière.

En l'occurrence, le problème est avec des imprimantes installées qui utilisent "Microsoft IPP Class Driver" ou "Universal Print Class Driver". Ce sont des pilotes génériques pour le fonctionnement d'une imprimante. Des soucis de connectivité ne permettent pas l'identification des fonctions avancées des imprimantes.

Des imprimantes aux fonctions réduites

Le cas échéant, c'est une configuration avec des paramètres par défaut. Les imprimantes sont notamment dans l'incapacité d'avoir recours à la couleur, l'impression recto-verso, les paramètres de taille ou de type de papier, des résolutions supérieures à 300 x 300 dpi.

Un tel problème et considéré bloquant par Microsoft. La mise à jour 22H2 de Windows 11 n'est ainsi plus proposée pour les machines touchées. Microsoft ne recommande pas de procéder à une mise à jour manuelle (via la recherche des mises à jour de Windows Update) ou avec l'outil Media Creation Tool jusqu'à la résolution du bug, et le retrait de sa protection pour empêcher le déploiement de Windows 11 22H2.

D'autres problèmes que pour les imprimantes

Microsoft et Intel ont par ailleurs trouvé des problèmes de compatibilité avec certaines versions de pilotes pour Intel SST (Intel Smart Sound Technology) et des ordinateurs équipés de processeurs Intel Core de 11e génération.

Le fautif est le pilote audio IntcAudioBus.sys. Le problème est résolu avec une version 10.29.00.5714 (ou plus) et 10.30.00.5714 (ou plus) des pilotes Intel Smart Sound Technology. Toutefois, c'est aussi un bug bloquant à défaut d'une version idoine des pilotes.

Microsoft confirme en outre que des fichiers ou des raccourcis peuvent ne pas être copiés - ou être copiés en tant que fichiers vides - lors de l'utilisation des préférences de stratégie de groupe sur des appareils clients.

Il n'est par rare que des mises à jour majeures comme Windows 22h2 (qui s'apparente à une mise à niveau) soient à l'origine de bugs plus ou moins gênants dans le cadre du début d'un déploiement. Le temps fera son œuvre pour une correction, mais il reste dommage de ne pas être en mesure de les identifier avec le programme Windows Insider. Cela tient aussi à la grande diversité de configurations disposant de ce système d'exploitation.