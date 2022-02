Windows 11 et applications Android : un SSD et au moins 8 Go de RAM

Pour l'exécution d'applications Android sur Windows 11, un disque SSD est nécessaire, ainsi qu'un minimum de 8 Go de RAM.

En début de semaine, Microsoft a déployé plusieurs nouveautés pour les utilisateurs grand public de Windows 11, que ce soit via le Microsoft Store ou encore Windows Update dans le cadre d'une mise à jour optionnelle.

Microsoft parle de nouvelles expériences dans Windows 11 avec en vedette une préversion de l'Amazon Appstore pour l'exécution d'applications Android. Cette possibilité avait été évoquée dès juin dernier en levant le voile sur Windows 11, mais faisait défaut lors du lancement officiel en octobre.

Le bémol est que la préversion de l'Amazon Appstore est pour le moment réservée aux utilisateurs aux États-Unis avec un peu plus d'un millier d'applications et jeux. Et pour cela, il y a également une configuration minimum requise.

Un cran au-dessus du minimum pour Windows 11

Afin d'exécuter des applications Android sur Windows 11, l'appareil doit disposer d'un SSD et d'au moins 8 Go de RAM (avec 16 Go qui sont recommandés). En matière de processeur avec architecture x64 ou ARM64, le minimum est un Intel Core i3 de 8e génération, AMD Ryzen 3000 ou SoC Snapdragon 8c.

La virtualisation sur Windows 11 doit en outre être activée, sachant que l'exécution repose sur une machine virtuelle Hyper-V pour le Windows Subsystem for Android (noyau Linux et Android Open Source Project). Ce WSA est installé avec l'Amazon Appstore. Une technologie Intel Bridge permet pour sa part de traduire des applications compilées pour ARM en instructions x86.

Cette configuration minimum monte d'un cran par rapport au minimum requis pour l'installation de Windows 11, notamment au niveau de la RAM (4 Go minimum), du stockage uniquement avec SSD et avec quelques processeurs laissés de côté.