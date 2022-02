Windows 11 : Microsoft déploie ses nouvelles expériences

C'était attendu et annoncé fin janvier. Pour ce mois de février, Microsoft déploie plusieurs nouveautés à destination de Windows 11 sans devoir attendre pour cela la grosse mise à jour de fonctionnalité du deuxième semestre de l'année.

Microsoft parle de nouvelles expériences dans Windows 11. L'élément phare est une préversion publique de l'Amazon Appstore pour Android qui est disponible dans le Microsoft Store pour Windows 11… mais uniquement pour les utilisateurs aux États-Unis. Une mise à jour du Microsoft Store est ainsi proposée. Plus d'un millier de jeux et applications ont été ajoutés en partenariat avec l'Amazon Appstore.

Rappelons que cette expérience pour des applications Android sur Windows 11 repose sur le Windows Subsystem for Android (noyau Linux et Android Open Source Project) dans une machine virtuelle Hyper-V et une technologie Intel Bridge (traduction d'applications compilées pour ARM en instructions x86). Les applications Android sont gérées comme des applications Windows avec une intégration à la barre des tâches, l'ancrage des fenêtres et autres possibilités.

Deux refontes d'applications

C'est également par le biais du Microsoft Store que les refontes des applications Bloc-Notes (Notepad) et Media Player pour Windows 11 sont mises à disposition. Pour Notepad, l'interface utilisateur se met au diapason du nouveau design visuel de Windows 11. Des changements concernent l'adoption automatique du mode sombre ou le choix manuel d'un thème depuis les paramètres, l'annulation (undo) à plusieurs niveaux (et non plus le retour en arrière pour une seule action), des menus simplifiés, un outil amélioré de recherche et pour remplacer du texte.

La nouvelle application Media Player (Windows Media Player) pour le lecteur multimédia remplace Groove Musique - avec une migration automatique de la bibliothèque musicale - et ajoute des possibilités de lecture vidéo en local, la création et la gestion des playlists.

Pour la barre des tâches via Windows Update

D'autres évolutions pour Windows 11 concernent la barre des tâches avec la possibilité d'activer / désactiver le son lors d'un appel par le biais d'une icône en forme de micro. Seulement pour Microsoft Teams pour le moment et pas avec la version grand public.

N'importe quelle fenêtre peut être partagée depuis la barre des tâches qui accueille une icône météo et sert de nouvel accès pour les widgets. Dans le contexte d'une utilisation de plusieurs moniteurs, les écrans secondaires ont droit au retour de l'affichage de la date et de l'horloge dans la barre des tâches.

À noter que les nouveautés pour la barre des tâches sont déployées dans le cadre d'une mise à jour pour le moment optionnelle via Windows Update, et avec également plusieurs correctifs. Une preview qui fait passer le numéro de version de Windows 11 à 2200.527.

" Au fil du temps, vous nous verrez publier plus fréquemment de nouvelles fonctionnalités dans Windows 11 pour l'utilisateur final, en plus de notre mise à jour annuelle. Nous tirerons parti des divers mécanismes de mise à jour que nous avons mis en place. […] Notre objectif est de vous offrir les meilleures expériences tout au long de l'année. " Une allusion de Microsoft aux Feature Experience Pack, Oneline Service Experience Pack et Web Experience Pack.