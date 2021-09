Windows 11 sans les applications Android à ses débuts

Microsoft a officialisé la date du 5 octobre pour la disponibilité de Windows 11. Les nouveaux PC seront les premiers servis, puis le déploiement sera progressif jusqu'à mi-2022 pour les configurations éligibles.

Les débuts de Windows 11 se feront sans les applications Android dans le nouveau Microsoft Store qui avait été la surprise lors de la présentation du système d'exploitation en juin. " Nous sommes impatients de poursuivre notre voyage pour apporter les applications Android sur Windows 11 ", écrit Microsoft en rappelant une collaboration avec Amazon et Intel.

Pas de calendrier précis, si ce n'est qu'une préversion pour les Windows Insiders permettra au cours des prochains mois de tester les applications Android sur Windows 11. Compte tenu de ce test, il est probable que les applications Android n'arriveront pas sur Windows 11 avant 2022.

Les applications Android sur Windows 11

L'exécution des applications Android sur Windows 11 se fera grâce au Windows Subsystem for Android. Il s'appuiera sur un framework Android au-dessus de la couche de compatibilité Windows Subsystem for Linux faisant appel à la virtualisation Hyper-V et un noyau Linux complet.

Pour des processeurs Intel et AMD sur PC, une technologie Intel Bridge permettra de traduire les applications Android compilées pour ARM en instructions x86.

La distribution des applications Android se fera dans le cadre d'un partenariat avec Amazon pour l'intégration de l'Amazon Appstore dans le Microsoft Store. Pas d'écosystème Google Play. Toutefois, il sera possible d'installer des fichiers APK (Android Package) sur Windows 11 et donc du sideloading en dehors de l'Amazon Appstore (ou Microsoft Store).