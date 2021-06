Microsoft dévoile officiellement Windows 11 !

La fête a tout de même été un peu gâchée pour Microsoft qui vient de dévoiler de manière officielle le prochain et nouveau Windows qui sera donc bien Windows 11. La (grosse) fuite d'une préversion la semaine dernière a permis de connaître un peu à l'avance plusieurs éléments présentés aujourd'hui.

Windows 11, c'est un design remanié et un objectif de tendre vers une simplification. Le travail réalisé dans le cadre du défunt projet Windows 10X et avec le projet Sun Valley est manifestement au rendez-vous.

Le design mais pas que

Des fenêtres aux bords arrondis, des transitions plus fluides, des modes clair et sombre retravaillés et autres évolutions esthétiques accompagnent le nouveau menu Démarrer qui se déleste des vignettes dynamiques et se positionne par défaut au centre de la barre des tâches. Il ressemble davantage à un lanceur d'applications sur mobile, tandis que Microsoft vante la puissance du Cloud et Microsoft 365 pour afficher les fichiers récents, indépendamment de l'appareil où ils ont été consultés.

Pour le multitâche, Windows 11 introduit Snap Layouts permettant d'ancrer plus facilement diverses fenêtres et applications à l'écran sans passer par un raccourci clavier. Snap Groups permet de garder en mémoire les différents agencements pour y revenir si besoin directement depuis la barre des tâches. Les bureaux virtuels ont en outre droit à des améliorations.

Directement dans Windows 11 et dans la barre des tâches, Microsoft intègre sa solution de communication collaborative Teams et semble au passage tourner la page Skype. Avec renfort d'IA pour le contenu idoine et personnalisé, Widgets propose un flux d'actualité, pour la météo ou avec des notifications. Très proche de la fonctionnalité News and Interests (Actualités et champs d'intérêt) déployée sur Windows 10.

Microsoft a également insisté sur des améliorations apportées pour l'utilisation sans clavier sur écran tactile et pour un même type d'expérience, pour la reconnaissance vocale, l'activation du retour haptique au stylet.

Gaming et Microsoft Store… avec des apps Android

Pour le jeu vidéo, le Xbox Game Pass sera intégré dans Windows 11 grâce à une nouvelle application Xbox, avec également xCloud. Comme entrevu avec des préversions de Windows 10, des technologies héritées de la Xbox Series X / S débarquent avec Auto HDR pour apporter un traitement HDR (High Dynamic Range) de l'image à des jeux DirectX 11 ou DirectX12 sortis en SDR (Standard Dynamic Range), DirectStorage avec des disques NVMe pour la réduction des temps de chargement des jeux.

Un nouveau Microsoft Store est de la partie avec des surprises. Son design est évidemment revu et il se voudra l'hôte d'applications PWA (Progressive Web App), UWP (Universal Windows App) ainsi que Win32. Les développeurs auront la possibilité de conserver la totalité des revenus en proposant leur " propre moteur de commerce ", ce qui fait sans doute allusion à leur système de paiement. Ce sera à défaut de la commission de 15 % de Microsoft.

La plus grosse surprise est toutefois des applications Android qui pourront être téléchargées depuis l'Amazon Appstore au sein du Microsoft Store. Ces applications Android pourront être gérées à la manière des applications Windows avec par exemple une intégration à la barre des tâches. La rumeur des applications Android sur Windows se concrétise. Reste à connaître la technologie sous-jacente.

Lors de sa présentation de Windows 11, Microsoft a évoqué quelques aspects en matière de performance, notamment le fait que les mises à jour seront 40 % moins volumineuses et avec des mises à jour en arrière-plan, en plus de souligner une meilleure autonomie pour les ordinateurs portables.

La disponibilité de Windows 11 est annoncée pour prochainement sur les nouveaux PC. Ce sera sinon à partir de l'automne avec une mise à niveau gratuite pour les ordinateurs éligibles.