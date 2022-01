Windows 11 : le début des applications Android pour le mois prochain

" Le mois prochain, nous apporterons de nouvelles expériences à Windows, notamment une préversion publique de la manière dont vous pouvez utiliser des applications Android sur Windows 11 grâce au Microsoft Store et à nos partenariats avec Amazon et Intel. "

Cette annonce de Panos Panay pour février entre dans le cadre du déploiement de nouveautés sans attendre la mise à jour majeure du deuxième semestre pour Windows 11. Il est également question d'améliorations de la barre des tâches, une refonte de l'application Bloc-notes et Media Player.

L'arrivée des applications Android sera le gros ajout, mais le responsable de la division Windows and Devices de Microsoft souligne bien une préversion (en bêta vraisemblablement) et il faudra en outre voir si la disponibilité sera à l'échelle mondiale.

WSA, Amazon Appstore et Intel Bridge

L'exécution d'applications Android sur Windows 11 s'appuiera sur le Windows Subsystem for Android (WSA) et l'Amazon Appstore intégré au Microsoft Store pour la distribution d'applications. Le Windows Subsystem for Android fonctionne dans une machine virtuelle Hyper-V. Il comprend le noyau Linux et le système d'exploitation Android basé sur AOSP (Android Open Source Project).

Les appareils éligibles pourront être équipés de puces Intel, AMD et Qualcomm. Une technologie Intel Bridge permet de traduire les applications Android compilées pour ARM en instructions x86.

Les applications Android sur Windows 11 seront gérées comme des applications Windows avec une intégration à la barre des tâches, l'ancrage des fenêtres et autres. Des notifications pourront être consultées dans l'Action Center.

Lors de la publication des derniers résultats trimestriels du groupe, Satya Nadella a annoncé plus de 1,4 milliard d'appareils actifs par mois fonctionnant avec Windows 10 ou Windows 11. Le patron de Microsoft a ajouté que les utilisateurs de Windows 11 utilisent trois fois plus la boutique d'applications Windows (Microsoft Store) que ceux de Windows 10. Ce sera encore plus avec des applications Android ?