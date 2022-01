Microsoft affiche encore de très gros résultats

Une nouvelle fois, Microsoft publie des résultats supérieurs aux attentes des analystes. Pour le deuxième trimestre de son exercice 2022 décalé et clos le 31 décembre 2021, le groupe de Redmond réalise un chiffre d'affaires de 51,7 milliards de dollars en progression de 20 % sur un an. Le bénéfice net est en hausse de 21 % à 18,8 milliards de dollars.

La division " Intelligent Cloud " (produits serveurs et services cloud, Azure) enregistre un chiffre d'affaires de 18,3 milliards de dollars (+26 % sur un an). La division " Informatique plus personnelle " (Windows, Surface, Xbox, Search…) atteint 17,5 milliards (+12 %) et la division " Productivité et entreprise " (Office 365 et Office, Microsoft 365, LinkedIn, Dynamics 365) est à 15,9 milliards de dollars de revenus (+19 %).

Patron de Microsoft, Satya Nadella indique notamment qu'il y a désormais plus de 1,4 milliard d'appareils actifs par mois fonctionnant avec Windows 10 ou Windows 11. Il ajoute que les utilisateurs de Windows 11 utilisent trois fois plus la boutique d'applications Windows (Microsoft Store) que ceux de Windows 10.

Pour la version grand public de Microsoft 365, le nombre d'abonnés grimpe à 56,4 millions avec une hausse de +19 % sur un an. Comme à chaque fois, Microsoft ne détaille pas les ventes d'appareils Surface et se contente d'évoquer des revenus en progression de 8 %. Ils étaient en baisse lors des deux trimestres précédents.

Gaming et métavers

Avec une demande dite continue pour les consoles de jeu Xbox Series X et S, les revenus Xbox pour le matériel progressent de +4 % sur un an. Pour les revenus Xbox en matière de contenus et services, c'est une hausse de +10 %. En rappelant que Microsoft a récemment mentionné 25 millions d'abonnés Xbox Game Pass (PC et console) lors de l'annonce de l'opération de rachat d'Activision Blizzard à 68,7 milliards de dollars.

" Les grands paris que nous avons faits sur le contenu, les communautés et le cloud au cours de ces dernières années sont payants. Nous avons eu des records d'engagement (ndlr : audience) et de revenus ce trimestre ", déclare Satya Nadella en parlant du gaming.

" Avec notre projet d'acquisition d'Activision Blizzard annoncé la semaine dernière, nous investissons pour permettre aux gens de jouer plus facilement à de grands jeux où qu'ils soient, quand ils le veulent et comme ils le veulent, et pour façonner ce qui va suivre pour le gaming à mesure que des plateformes comme le métavers se développent. "